Десять человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Два легковых автомобиля столкнулись в Иркутской области. В ДТП пострадали 10 человек, сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в Черемховском районе области.

"ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре", – заявил собеседник информагентства.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы. В ГИБДД заявили, что речь идет о ребенке.

Ранее в воскресенье, 5 июля, сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на МКАД в Москве. Среди раненых есть ребенок, его эвакуировали в медучреждение на специализированном вертолете.

Из-за ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим было закрыто движение по четырем полосам МКАД. На данный момент поток следует без ограничений.

