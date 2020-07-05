Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП

Авария с несколькими автомобилями произошла на МКАД

Движение по МКАД в районе 24-го километра полностью восстановлено после аварии, в которой скончался один человек, сообщается в микроблоге Московского транспорта в Twitter.

ДТП произошло в 9:25. Один человек скончался, двое пострадали. В их числе ребенок – пассажир легкового автомобиля, а также водитель грузового фургона. Жертвой стал пассажир легковушки.

В ГИБДД заявили, что фургон ехал по крайней правой полосе и столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, она двигалась задним ходом.

Для помощи пострадавшим направлен санитарный вертолет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.