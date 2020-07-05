Движение на МКАД в районе Каширского шоссе перекрыто из-за аварии

Фото: телеграм-канал Москва 24

Четыре человека пострадали, один скончался при столкновении грузовика и легковушки на МКАД в районе Каширского шоссе, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на 24-м километре внутренней стороны МКАД. Ранее говорилось, что в районе аварии перекрыто пять полос, сейчас движение в районе случившегося закрыли полностью. На место прибыл санитарный вертолет для помощи травмированным.

В микроблоге Московского транспорта в Twitter уточнили, что временно перекрыты 4 полосы, движение осуществляется по 1 полосе.

"Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок и планируйте маршрут с учетом перекрытий", – призвали водителей.

4 июля авария с участием "Газели", Audi и Mercedes-Benz Sprinter случилась на 60-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель "Газели" пытался уйти от столкновения с машиной Audi, которая выезжала с Рублево-Успенского шоссе. Из-за этого "Газель" врезалась в Mercedes-Benz Sprinter. Пострадали четверо.

В тот же день из-за ДТП на 35-м километре МКАД погиб один человек, еще один пострадал. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в парковочный карман, где столкнулся с легковушкой, а после большегруз съехал в кювет.