Движение на МКАД в районе Каширского шоссе перекрыто из-за аварии

10:07 (обновлено 05.07.2020 10:39)
Фото: телеграм-канал Москва 24
Четыре человека пострадали, один скончался при столкновении грузовика и легковушки на МКАД в районе Каширского шоссе, сообщает Агентство "Москва".
ДТП произошло на 24-м километре внутренней стороны МКАД. Ранее говорилось, что в районе аварии перекрыто пять полос, сейчас движение в районе случившегося закрыли полностью. На место прибыл санитарный вертолет для помощи травмированным.
В микроблоге Московского транспорта в Twitter уточнили, что временно перекрыты 4 полосы, движение осуществляется по 1 полосе.
"Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок и планируйте маршрут с учетом перекрытий", – призвали водителей.
4 июля авария с участием "Газели", Audi и Mercedes-Benz Sprinter случилась на 60-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель "Газели" пытался уйти от столкновения с машиной Audi, которая выезжала с Рублево-Успенского шоссе. Из-за этого "Газель" врезалась в Mercedes-Benz Sprinter. Пострадали четверо.
В тот же день из-за ДТП на 35-м километре МКАД погиб один человек, еще один пострадал. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в парковочный карман, где столкнулся с легковушкой, а после большегруз съехал в кювет.
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