Человек погиб в ДТП на МКАД в районе Битцевского леса

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с перевернувшимся грузовиком

ДТП произошло на 35-м километре МКАД, сообщает Агентство "Москва". В результате погиб человек, еще один пострадал.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и съехал в парковочный карман, где столкнулся с легковушкой. После этого большегруз съехал в кювет.

И погибший, и пострадавший находились в кабине грузовика. В легковом автомобиле людей не было.

В департаменте транспорта предупредили, что из-за аварии движение по внешней стороне МКАД в районе случившегося затруднено.

В конце июня произошло столкновение грузового автомобиля и велосипедиста. Последний от полученных травм скончался. Инцидент случился на съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу.