Грузовик насмерть сбил велосипедиста на юго-западе Москвы

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Грузовой автомобиль насмерть сбил велосипедиста на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел при съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Павелецком направлении МЖД электропоезд сбил двоих детей. Все произошло в районе станции Расторгуево. Мальчик 2008 года рождения скончался на месте происшествия, девочка 2007 года рождения была доставлена в больницу.