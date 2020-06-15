Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Орехово-Зуеве

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Три человека стали жертвами ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что авария случилась в городе Орехово-Зуево. На федеральной трассе A-108 столкнулись грузовик и легковая машина.

"В результате ДТП три человека погибли", – подтвердил источник.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины случившегося уточняются.

Ранее на юге Москвы машина такси сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Инцидент произошел в районе Чертаново Северное.