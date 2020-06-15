На юге Москвы машина такси сбила пешехода и скрылась

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль такси совершил наезд на пешехода в столичном районе Чертаново Северное. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

Известно, что инцидент произошел в районе дома номер 8 по улице Сумская.

"Водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода, после чего скрылся", – сообщили в МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось найти указанный автомобиль. Уточняется, что водитель был задержан полицейскими.

Пострадавший в аварии был передан сотрудникам медицинских служб. О его состоянии не сообщается.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы. Инцидент случился на улице Айвазовского.