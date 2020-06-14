Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юго-западе Москвы автомобиль сбил двух пешеходов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Уточняется, что инцидент случился на улице Айвазовского.
"Сегодня около 18:00 мск водитель автомобиля Volkswagen <…> сбил двух пешеходов, в настоящее время их осматривают врачи", – говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины ДТП.
Ранее стало известно, что три автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе. Согласно предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.
До этого крупная авария произошла на Звенигородском шоссе. В результате дорожного инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир такси.