В ГИБДД рассказали о ДТП на Звенигородском шоссе

Фото: скриншот видео телеграм-канала "112"

Два человека, согласно предварительным данным, пострадали при столкновении пяти машин на Звенигородском шоссе. Об этом ТАСС рассказали в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 14:20 на Звенигородском шоссе у дома 28 по направлению движения в сторону центра произошло столкновение пяти транспортных средств", – говорится в заявлении ведомства. Поясняется, что в результате ДТП два авто перевернулись.

Как уточнили в ГИБДД, в результате дорожного инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир такси.

Ранее говорилось, что в районе аварии было затруднено движение в сторону центра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.