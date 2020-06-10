Крупная авария произошла на Звенигородском шоссе

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Четыре автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе, сообщает телеканал Москва 24. По предварительным данным, пострадали три человека.

Отмечается, что в районе аварии было затруднено движение в сторону центра.



"Движение было ограничено до 1 ряда по Звенигородскому шоссе в сторону центра. Сейчас уже едет 2 ряда", – проинформировали в ЦОДД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее один человек пострадал в ДТП на МКАД на западе Москвы. Там в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись "Газель" и "Жигули". Сообщалось, что после столкновения легковушка перевернулась.