Один человек пострадал в ДТП на МКАД на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Авария произошла на МКАД на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге в районе проспекта Генерала Дорохова.

"На 51-м километре МКАД произошло столкновение автомобилей "Газель" и "Жигули", – сообщил источник.

По его данным, автомобиль "Жигули" после столкновения перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

Ранее водитель иномарки сбил человека на МКАД. Жертвой аварии стала женщина, вышедшая на проезжую часть из своего автомобиля.