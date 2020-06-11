Три автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе

Фото: телеканал Москва 24

Авария произошла на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Столкновение трех автомобилей произошло возле дома 79. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции и врачи.

Накануне ДТП с участием трех автомобилей произошло на 95-м километре МКАД. В результате аварии пострадал водитель "Нивы". Его доставили в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

В этот же день крупная авария произошла на Звенигородском шоссе. В результате дорожного инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир такси.