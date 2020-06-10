Тройное ДТП произошло на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на 95-м километре МКАД. Там на дороге столкнулись 3 автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля Suzuki совершила остановку по причине неисправности, после чего на место прибыл автомобиль "Нива" для оказания помощи", – говорится в сообщении.

В момент устранения неполадки со стоящими авто столкнулась машина Honda. Удар пришелся в заднюю часть отечественной легковушки.

В результате случившегося пострадал водитель "Нивы". Его доставили в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

По некоторым данным, движение транспорта в районе аварии затруднено. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители.

Ранее крупная авария произошла на Звенигородском шоссе. В результате дорожного инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир такси.