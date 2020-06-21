Электропоезд сбил двоих детей в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку в связи с происшествием на Павелецком направлении МЖД. Электропоезд сбил двоих детей, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 18:00, в районе станции Расторгуево электропоездом сообщением "Москва - Ожерелье" травмированы двое несовершеннолетних", – рассказали следователи.

Уточняется, что мальчик 2008 года рождения скончался на месте происшествия, девочка 2007 года рождения была доставлена в больницу.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Начата проверка в связи с инцидентом в Подмосковье. При этом в пресс-службе призвали уделить особое внимание безопасности детей в период летних каникул.

Зимой электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском направлении Московской железной дороги. Инцидент произошел в районе станции Северянин.