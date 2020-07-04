Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

ДТП с участием "Газели", Audi и Mercedes-Benz Sprinter произошло на 60-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем аккаунте в Twitter.

Водитель "Газели" пытался уйти от столкновения с машиной Audi, которая выезжала с Рублево-Успенского шоссе. Из-за этого "Газель" врезалась в Mercedes-Benz Sprinter.

Движение в районе случившегося ограничено по двум полосам. Согласно уточненным данным Госавтоинспекции, в аварии пострадали четыре человека.

В настоящий момент выясняются обстоятельства, которые привели к ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ДТП случилось на 35-м километре МКАД в районе Битцевского леса. Водитель грузовика не справился с управлением и съехал в парковочный карман. Таким образом произошло столкновение с легковушкой, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.