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Происшествия

09:12

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: МЧС России

Восемь человек пострадали в результате опрокидывания автобуса, которое произошло при столкновении с автомобилем такси на автодороге Чехов – Кресты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Подмосковью.

"Автобус ехал по главной дороге, с второстепенной такси, водитель которого не справился с управлением и совершил ДТП. В результате автобус перевернулся, восемь человек получили травму различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии – это два несовершеннолетних и взрослый", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, всего в автобусе находились 15 человек.

На месте работают службы региона, выясняются причины обстоятельства происшествия. В районе места ДТП затруднено движение транспорта.

23 июня рейсовый автобус сбил 13-летнюю девочку, выскочившую верхом на лошади на трассу М10 "Россия" в Подмосковье. Пострадавшая скончалась на месте.

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