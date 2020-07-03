Автомобиль сбил велосипедиста на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля, инцидент произошел на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, на Можайском шоссе (дублер), дом 9 водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста, тот получил травмы", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают врачи, велосипедисту оказывают первую помощь.

В конце июня произошло столкновение грузового автомобиля и велосипедиста. Последний от полученных травм скончался. Инцидент произошел на съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу.

