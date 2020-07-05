Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на МКАД

Авария с несколькими автомобилями произошла на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на МКАД, сообщается в микроблоге столичного управления ГИБДД в Twitter. Среди них есть ребенок. Ранее поступала информация о четырех пострадавших.

ДТП произошло в 9:25 на 24-м километре внутренней стороны МКАД. Как рассказали в Госавтоинспекции, фургон ехал по крайней правой полосе и столкнулся с легковушкой. В ней находились жертва происшествия и получившие травмы.

По предварительным данным, легковая машина двигалась в крайней правой полосе задним ходом. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Направлен санитарный вертолет для помощи пострадавшим.

Движение транспорта на участке осуществляется только по крайней левой полосе и по боковому проезду. В транспортном комплексе призвали по возможности объезжать его.