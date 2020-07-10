Шесть автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Занято три ряда. Движение по внешней стороне ТТК затруднено на 3 километра", – говорится в сообщении.

В настоящий момент на место происшествия отправлен Дорожный патруль. В зоне аварии работают специалисты скорой помощи.

7 июля в центре Москвы столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел в районе дома 14 по улице Садово-Кудринской. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. Пострадавших в результате инцидента не обнаружили.