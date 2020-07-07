ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

ДТП с участием трех иномарок произошло в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился в районе дома 14 по улице Садово-Кудринской. Сообщается, что столкнулись два Mercedes и BMW.

"На Садово-Кудринской улице в районе дома 14 произошло ДТП с участием трех транспортных средств – двух Mercedes и BMW. Пострадавших нет", – сообщил источник.

В результате происшествия один из автомобилей перевернулся. В связи с инцидентом были перекрыты две полосы дороги.

Ранее автомобиль въехал в веранду ресторана "Тануки". Инцидент произошел на улице генерала Белова. Впоследствии было установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.