Въехавший в веранду ресторана водитель не справился с управлением

В Москве автомобиль вылетел в веранду ресторана

Водитель, врезавшийся в веранду ресторана на улице Генерала Белова на юге Москвы, не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС.

"Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на летнюю веранду на улице Генерала Белова. Пострадавших в результате аварии нет", – подчеркнули в пресс-службе МВД России по Москве.

На данный момент на месте происшествия у ресторана "Тануки" работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Об инциденте стало известно во вторник, 7 июля. Изначально сообщалось, что в столкновении пострадали несколько человек.