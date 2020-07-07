Автомобиль въехал в веранду ресторана в Москве

В Москве автомобиль вылетел в веранду ресторана "Тануки"

Автомобиль въехал в веранду ресторана "Тануки" в Москве, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на улице Генерала Белова. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало несколько человек, которые находились в автомобиле.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга врезался в остановку на Лермонтовском проспекте. Машину откинуло после столкновения с такси.