Мотоциклист пострадал в аварии на МКАД в районе Кетчерской улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель мотоцикла получил травму ноги в результате ДТП, которое произошло на МКАД в районе улицы Кетчерской. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции столицы.

"В 11:44 на 5-м километре внутренней стороны МКАД перед съездом на улицу Николая Старостина произошло столкновение автомобиля Kia и мотоцикла", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают автоинспекторы и медики, пострадавшему оказывают помощь.

Ранее стало известно, что в аварии погиб российский мотоблогер Александр Diablo R1. Он направлялся на мотоцикле из Тамбова в Волгоград. Мотоциклист выехал на встречную полосу, обогнав машину, и врезался в грузовик.