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Москва 24

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Происшествия

10:10

Авария с участием семи машин произошла на МКАД

происшествия ДТП

Фото: Москва 24

Авария с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошла на МКАД, передает телеканал Москва 24.

Столкновение машин произошло между Рублевским и Новорижским шоссе. Отмечается, что первоначально на дороге столкнулись два автомобиля. Грузовик в этом время пытался объехать ДТП, но задел еще несколько машин.

В результате происшествия пострадал один человек. Обстоятельства инцидента выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Накануне авария с участием такси и большегруза произошла в Восточном административном округе. Дорожный инцидент случился в Ростокинском проезде.

В этот же день автомобилист сбил пешехода на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Наметкина. Водитель автомобиля BMW после происшествия скрылся.

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