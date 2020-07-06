Водитель сбил пешехода на юго-западе Москвы и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилист сбил пешехода на юго-западе Москвы и скрылся, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Наметкина. Водитель автомобиля BMW сбил пешехода. После этого он скрылся с места происшествия.

Отмечается, что состояние пострадавшего пока неизвестно. Для поиска автомобилиста был введен план "Перехват".

Ранее в Санкт-Петербурге водитель кроссовера Volkswagen сбил шестерых пешеходов. Сообщалось, что машина наехала на двух женщин и девочек 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения.