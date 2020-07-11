Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении автобуса с автомобилем на севере Москвы, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, автобус и Lexus столкнулись около дома 166 по Новосходненскому шоссе.

Ранее три человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Рыбинске. Там мотоцикл с пассажиром сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть.

До этого в ДТП на трассе в Подмосковье погибла блогер Ксения Никитина. Авария произошла на 86-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". Никитина врезалась в трактор на своем мотоцикле.