Блогер Ксения Никитина погибла в ДТП на трассе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Блогер Ксения Никитина погибла в дорожной аварии в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Авария произошла около 11:20 на 86-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". Никитина врезалась в трактор на своем мотоцикле.

Девушка 1987 года рождения вела канал байкерской тематики в YouTube, у нее было 38,5 тысячи подписчиков.

Ранее машина каршеринга и автобус столкнулись в столичном районе Дорогомилово. Травмы получил один человек – его госпитализировали.