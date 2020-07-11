Автомобиль сбил пешехода на Трубной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил пешехода после столкновения с другой машиной на Трубной площади, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Авария произошла у пересечения Рождественского и Цветного бульваров. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики.

Ранее в ДТП на трассе в Подмосковье погибла блогер Ксения Никитина. Авария произошла на 86-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". Никитина врезалась в трактор на своем мотоцикле.

До этого машина каршеринга и автобус столкнулись в столичном районе Дорогомилово. Травмы получил один человек – его госпитализировали.