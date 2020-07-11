Три человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Рыбинске

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мотоцикл с пассажиром сбил двух пешеходов в Рыбинске Ярославской области. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, погибли оба пешехода, переходившие проезжую часть, и водитель мотоцикла. Один человек с мотоцикла госпитализирован с травмам.

Среди пострадавших несовершеннолетних нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП на трассе в Подмосковье погибла блогер Ксения Никитина. Авария произошла на 86-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". Никитина врезалась в трактор на своем мотоцикле.