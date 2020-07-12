Движение в районе ДТП с автобусом на севере Москвы полностью перекрыто

Фото: телеграм-канал Москва 24

Движение транспорта полностью перекрыто из-за аварии с участием автобуса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

Уточняется, что ДТП случилось в районе дома номер 166 по Новосходненскому шоссе.

"Движение полностью перекрыто из-за ДТП", – подтвердили в организации.

Новосходненское шоссе, 166 - движение полностью перекрыто из-за ДТП❗️ — Московский транспорт (@DtRoad) July 11, 2020

Ранее стало известно, что в аварии столкнулись автобус и Lexus. По предварительным данным, ДТП случилось 11 июля около 22:00 по московскому времени.

В результате случившегося погибли два человека. При этом еще трое пострадавших получили различные травмы.