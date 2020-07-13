Два человека получили травмы в дорожной аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе парка "Лосиный остров". Травмы получили два человека, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария произошла около 15:50 на 97-м километре дороги. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке затруднено.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил агентству о шести пострадавших.

Накануне шесть человек пострадали в результате ДТП на 42-м километре Щелковского шоссе. Среди пострадавших – несовершеннолетний.