Шесть человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть человек пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На 97-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием, предварительно, четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек", – сообщил источник информагентства в экстренных службах города.

Уточняется, что инцидент произошел в районе парка "Лосиный остров". На месте происшествия работают спасатели.

Накануне шесть человек пострадали в результате ДТП на Щелковском шоссе. Инцидент произошел на 42-м километре шоссе. Среди пострадавших – несовершеннолетний.

