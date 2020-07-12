Шесть человек пострадали в результате ДТП на Щелковском шоссе

Шесть человек пострадали в аварии с участием двух машин на Щелковском шоссе в городском округе Лосино-Петровский, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на 42-м километре шоссе. При столкновении автомобилей Mazda и Toyota пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранним утром стало известно, что в центре Москвы столкнулись "Волга" и Nissan, в итоге обе машины перевернулись. Авария произошла в Нижегородском переулке, пострадали два человека.

В Подольске водитель автомобиля BMW столкнулся с велосипедистом. От полученных травм он скончался на месте. По данным некоторых СМИ, за рулем BMW находился сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова Артем. Отмечается, что машина принадлежит его матери.