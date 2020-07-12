В Подольске велосипедист погиб под колесами BMW

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель автомобиля BMW совершил смертельное ДТП в Подольске. Об это сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД.
Известно, что авария произошла 11 июля около 20:25 по московскому времени по адресу: городской округ Подольск, Октябрьский проспект.
"Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем марки BMW, совершил столкновение с велосипедом под управлением мужчины 1975 года рождения", – рассказали в МВД.
Там пояснили, что велосипедист от полученных травм скончался на месте.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства аварии.
По данным некоторых СМИ, за рулем BMW в момент аварии находился сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова Артем. Отмечается, что машина принадлежит его матери.
Ранее автомобиль сбил пешехода на Трубной площади. Инцидент произошел в результате столкновения с другой машиной.
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