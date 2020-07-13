Мотоциклист разбился насмерть на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклист погиб в ДТП в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария произошла утром 12 июля на улице Липецкой. Мужчина 1991 года рождения, управляя мотоциклом Honda CBR 600 RR, при несоблюдении скоростного режима не справился с управлением.

В результате мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП на трассе в Подмосковье погибла блогер Ксения Никитина. Авария произошла на 86-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". Никитина врезалась в трактор на своем мотоцикле.