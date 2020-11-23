В Томске ребенок упал с четвертого этажа в сугроб и остался жив

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Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа и осталась жива.

Как рассказали в МВД по Томской области, инцидент произошел 21 ноября на улице Карла Маркса. В отношении матери составлен административный протокол.

Полиция организовала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Ребенок доставлен в медицинское учреждение", – добавили в полиции.

Позже областной департамент здравоохранения сообщил, что ночь девочка провела в реанимации. Там не уточнили характер возможных травм.

"Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки, и уже сегодня она была переведена в отделение", – отметили в департаменте.

Суд Санкт-Петербурга ранее заключил под стражу мужчину, который выбросил из окна квартиры 13-летнего сына-инвалида своей знакомой.