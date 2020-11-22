В Петербурге мужчина выбросил из окна мальчика-инвалида

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который выбросил из окна квартиры 13-летнего сына-инвалида своей знакомой.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) по городу, инцидент произошел 20 ноября в квартире одного из домов по улице Дыбенко.

Обвиняемый сбросил ребенка из окна третьего этажа. Мальчик остался жив, так как ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что младенец упал с восьмого этажа в Лобне. По предварительным данным, мальчик заполз на подоконник и выпал из окна.