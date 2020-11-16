Ребенок в Мордовии выжил после падения с пятого этажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) устанавливает обстоятельства падения ребенка с пятого этажа жилого дома в Саранске. Об этом сообщает РИА Новости. Инцидент произошел днем 12 ноября.

"Мальчик был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. По счастливой случайности серьезных повреждений ребенок не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказали в СК.

По данным местных СМИ, падение мальчика замедлили бельевые веревки.

На данный момент ведется доследственная проверка. Устанавливаются в том числе причины, по которым ребенок остался один в квартире. При этом на учете у специалистов семья не состояла.

Следственный комитет в октябре инициировал проверку по факту падения младенца из окна квартиры в Лобне. Сообщалось, что 11-месячный ребенок выпал из окна на 8-м этаже дома.

