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Происшествия

16:17

Женщина выбросила из окна двух дочерей в Саратове

происшествия

Фото: Mash

В Саратовской области мать выбросила из окна жилого дома двух девочек. Дети доставлены в лечебное учреждение, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем 17 октября в Заводском районе. Девочки пяти и восьми лет выпали из окна квартиры на четвертом этаже. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух малолетних лиц".

Как сообщил агентству начальник областной службы спасения, девочки находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемую также доставили в больницу.

В областной прокуратуре заявили, что семья не состояла на учете. Ведомство организовало проверку. Результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Саратовской области.

Накануне Следственный комитет начал проверку после падения ребенка с балкона без ограждения в Сергиевом Посаде. Отмечается, что в семье проживает шесть детей и этот инцидент был не первым.

Ранее врачи спасли мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и переломы конечностей.

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