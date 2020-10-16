СК начал проверку после падения ребенка с балкона без ограждения в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку после падения ребенка с балкона без ограждения в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом Агентству "Москва" рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.

"В СМИ появились сведения о выпадении полуторагодовалого ребенка из неогороженного балкона квартиры, расположенной в Сергиево-Посадском городском округе", – заявила Врадий. Она отметила, что в семье проживает шесть детей и этот инцидент стал не первым.

Уточняется, что с недостроенного балкона уже падал четырехлетний мальчик. Как пояснили в СК, сейчас детей изъяли из семьи и поместили в больницу. В дальнейшем соцслужбы проверят бытовые условия, в которых проживала семья.

Ранее врачи спасли мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и переломы конечностей.