Следственный комитет начал проверку после падения младенца из окна в Лобне

18:15
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет начал проверку по факту падения младенца из окна квартиры в Лобне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.
Она отметила, что сотрудникам правоохранительных органов в Лобне поступила информация о падении из окна на 8-м этаже дома ребенка в возрасте 11 месяцев. На место происшествия немедленно выехал следователь следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области. Специалисты организовали доследственную проверку, добавила Врадий.
По предварительным данным, мальчик был дома с бабушкой, а когда женщина отвлеклась, он заполз на подоконник и выпал из окна.
Ранее в СК сообщили о том, что по обвинению в убийстве малолетнего сына арестована жительница городского округа Пушкино. Во время допроса обвиняемая призналась в содеянном, но мотив убийства объяснить не смогла.
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