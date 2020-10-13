Дело возбудили по факту гибели подростка после драки в Москве

11:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В результате гибели подростка в юго-западном районе Москвы Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело. Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Она отметила, что уголовное дело заведено по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть").
"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка, допрашиваются родственники и круг общения мальчика", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
Отмечается, что тело подростка 2005 года рождения было обнаружено 13 октября во дворе дома в районе Южное Бутово. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
По данным СМИ, которые поступали ранее, мальчик 14 лет подрался с ровесниками, в результате чего и умер.
Ранее в Дагестане подросток скончался из-за падения футбольных ворот. Мальчик раскачивался на перекладине объекта, который не был закреплен. В результате его падения школьник получил смертельные травмы.
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