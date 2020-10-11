Школьника насмерть придавила плита с дамбы в Волгограде

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Бетонная плита с дамбы в Волгограде придавила насмерть школьника. Об этом сообщили на сайте СК РФ по Волгоградской области.

"По предварительным данным, сегодня днем школьник в компании своего несовершеннолетнего приятеля отправился гулять в балку, расположенную недалеко от берега реки Волги в 150 метрах от дамбы", – заявили в пресс-службе ведомства. Установлено, что во время игры случился обвал песочной насыпи, на которой в тот момент находилась бетонная плита. В результате тяжелая конструкция обрушилась на ребенка.

На место происшествия прибыли следователи, они устанавливают обстоятельства трагедии в Волгограде.

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