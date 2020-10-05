СК возбудил дело после госпитализации ребенка из частной клиники в Москве

05 октября, 19:45
Фото: ТАСС/Вова Жабриков
Уголовное дело возбуждено после госпитализации ребенка в реанимацию из московской частной клиники, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.
Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Следствие проверит, имелись ли у частной клиники разрешения на предоставление услуг, оказываемых ребенку. Предстоит допросить руководство и сотрудников клиники, провести судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что ребенок почувствовал себя плохо во время оказания платных услуг в частной медклинике в центре Москвы. Его доставили в реанимацию детской больницы в тяжелом состоянии.
По данным СМИ, шестимесячному ребенку стало плохо во время процедуры обрезания.
До этого трехлетний мальчик впал в кому на приеме у стоматолога в Махачкале. У ребенка остановилось сердце прямо в стоматологическом кресле. На следующий день он умер в больнице.
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