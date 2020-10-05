Трехлетний мальчик впал в кому и умер после приема у зубного

05 октября, 15:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трехлетний мальчик впал в кому на приеме у стоматолога в Махачкале, сообщает "Газета.ру".
В СУ СК России по Дагестану рассказали, что инцидент произошел 1 октября в одной из частных детских стоматологий.
У ребенка остановилось сердце прямо в стоматологическом кресле, и он впал в кому. Мальчику провели реанимационные мероприятия, после чего его госпитализировали. На следующий день он умер.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи изъяли медицинскую документацию и назначили судебные экспертизы.
В прошлом году в клинике на юго-западе Москвы подростку удалили зуб. Спустя месяц у ребенка открылось сильное кровотечение, его доставили в больницу. Медики оказали пациенту помощь, но, несмотря на это, он умер.
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