В Ингушетии 7-летний ребенок выстрелил в 9-летнего мальчика из выданной отцом винтовки

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
7-летний ребенок выстрелил в школьника из пневматической винтовки в Ингушетии. Об этом пишет РИА Новости.
По данным регионального МВД, инцидент произошел в Назрани. В результате 9-летний мальчик получил ранение грудной клетки.
"Указанное ранение причинено несовершеннолетним (2013 года рождения) жителем Назрани из пневматической винтовки модели ИЖ-38с калибра 4,5 миллиметра", – уточнили в ведомстве.
Сообщается также, что оружие малолетнему стрелку выдал его отец.
"В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – добавили в МВД.
Причины случившегося устанавливаются.
Ранее СМИ сообщали, что подросток в ходе конфликта обстрелял сверстника в Москве. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.
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