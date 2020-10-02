В Ингушетии 7-летний ребенок выстрелил в 9-летнего мальчика из выданной отцом винтовки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

7-летний ребенок выстрелил в школьника из пневматической винтовки в Ингушетии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным регионального МВД, инцидент произошел в Назрани. В результате 9-летний мальчик получил ранение грудной клетки.

"Указанное ранение причинено несовершеннолетним (2013 года рождения) жителем Назрани из пневматической винтовки модели ИЖ-38с калибра 4,5 миллиметра", – уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что оружие малолетнему стрелку выдал его отец.

"В отношении родителей мальчика составлены административные материалы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – добавили в МВД.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее СМИ сообщали, что подросток в ходе конфликта обстрелял сверстника в Москве. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.