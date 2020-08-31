Посадившую шестилетнего сына за руль мать из Набережных Челнов оштрафовали

Фото: vk.com/id38014695

Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Набережных Челнов Агину Алтынбаеву, посадившую за руль автомобиля малолетнего сына, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

Женщину признали виновной в совершении преступлений по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Инцидент произошел 10 ноября прошлого года на трассе М-7 "Волга" Москва – Уфа на территории Елабужского муниципального района. Обвиняемая посадила за руль шестилетнего сына в момент, когда автомобиль ехал со скоростью 130 километров в час. Позже она разместила снятое видео в соцсетях.

Агина Алтынбаева 33 раза привлекалась к административной ответственности и один раз к уголовной. В конце ноября в отделе полиции города Мамадыша женщина порвала административные протоколы, ударила сотрудницу полиции и разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы.