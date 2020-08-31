Посадившую шестилетнего сына за руль мать из Набережных Челнов оштрафовали

17:24
Фото: vk.com/id38014695
Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Набережных Челнов Агину Алтынбаеву, посадившую за руль автомобиля малолетнего сына, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.
Женщину признали виновной в совершении преступлений по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
Инцидент произошел 10 ноября прошлого года на трассе М-7 "Волга" Москва – Уфа на территории Елабужского муниципального района. Обвиняемая посадила за руль шестилетнего сына в момент, когда автомобиль ехал со скоростью 130 километров в час. Позже она разместила снятое видео в соцсетях.
Агина Алтынбаева 33 раза привлекалась к административной ответственности и один раз к уголовной. В конце ноября в отделе полиции города Мамадыша женщина порвала административные протоколы, ударила сотрудницу полиции и разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: