Пустившая маленького сына за руль мама объяснила поступок недостаточно жесткими законами

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева выложила в интернет ролик, где ее маленький сын ведет машину на скорости 130 километров в час. Видео вызвало бурную реакцию не только у пользователей соцсетей, но также заинтересовало правоохранителей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении женщины по двум статьям. Разбираемся в случившемся и рассказываем, как сама мать объясняет свое поведение.

"Злостная нарушительница ПДД"

Фото: соцсети

16 ноября жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева выложила на своей странице в соцсети ролик, где ее шестилетний сын сидит за рулем машины, движущейся со скоростью 130 километров в час. После того как видео распространили СМИ, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить все данные по ситуации.

19 ноября в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом Москве 24 рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.



Андрей Шептицкий старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Возбуждено уголовное дело в отношении многодетной жительницы города Набережные Челны. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Оставление в опасности" и статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Также Шептицкий добавил, что в ближайшее время женщину планируется допросить. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего. При этом само дело находится на контроле центрального аппарата СК.

Кроме того, ранее в МВД по Татарстану сообщили, что уже оштрафовали Алтынбаеву на 35 тысяч рублей. По данным ведомства, женщина не первый раз попадает в поле зрение правоохранителей.





пресс-служба МВД по Республике Татарстан Девушка является злостной нарушительницей правил дорожного движения. За последние два года она 31 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. 11 апреля 2019 года автоледи управляла транспортным средством с трехмесячным ребенком на руках.

В разговоре с полицейскими Алтынбаева пояснила, что хотела научить своего среднего сына управлять автомобилем, при этом "осознавая, что нарушает" ПДД.

"Ничего плохого в этом не вижу"

Фото: соцсети

За несколько дней только на странице Алтынбаевой видео с ребенком за рулем посмотрели уже более 300 тысяч человек. Такое поведение многодетной матери многих возмутило, при этом сама Агина ничего предосудительного в своем поступке не видит. Также в диалоге с Москвой 24 женщина сообщила, что практикует подобные "уроки" со всеми своими детьми.





Агина Алтынбаева Я ничего плохого в этом не вижу и буду продолжать их тренировать.

К слову сказать, у Алтыбаевой четверо мальчиков. "Мужа у меня нет, так что то, что отец бы дал детям, я даю. Он отказался от детей", – рассказала женщина.

Агина подтверждает, что уже не первый раз судьбой ее сыновей интересуются полицейские.





Агина Алтынбаева Они меня уже в лицо знают, протокол не первый раз составляют. И я не первый раз выкладываю видеоролики, где мои дети за рулем.

Ранее Алтынбаева получала штраф в размере 5,3 тысячи рублей за езду с младенцем на руках. Тогда женщина объясняла свой поступок тем, что ребенку лучше быть рядом с любимой мамой, чем в детском кресле.

"Это лучше, чем они будут курить"

Фото: соцсети

В разговоре с Москвой 24 Алтынбаева заявила, что подобными роликами она якобы хочет привлечь внимание к недостаточно жесткому наказанию родителей за такие выходки. По словам женщины, детей за руль сажают многие, и люди чувствуют свою безнаказанность. При этом многодетная мать считает, что своих мальчиков она опасности не подвергает.





Агина Алтынбаева Ездят они очень хорошо и им это нравится. Мои дети знают правила ПДД, этому мы их учим с ранних лет. Это лучше, чем они будут курить или пить.

Также женщина утверждает, что на видео видно, насколько уверенно ведет машину ее сын и как прямо держит руль.

Она признается, что считает за счастье, если ее останавливают сотрудники ДПС и "что-нибудь выписывают". Ради такого общения она даже "готова совершать правонарушения", но при этом "отвечать за свои деяния по закону".

После привлечения внимания СМИ женщина охотно делится на своей странице в соцсети всеми публикациями в интернете о себе и своих детях. В диалоге с Москвой 24 она рассказала, что ее телефон разрывается от сообщений недовольных и каждую минуту она "получает по 200 сообщений" от хейтеров, которые пишут со всей страны.





Агина Алтынбаева Мне все равно на них. Я знаю, что я хорошая мама, и ничего плохого в этом видео не вижу.

Тем не менее оптимизм Агины не разделяют ни автоэксперты, ни юристы, с которыми Москва 24 пообщалась.



"Поставила под угрозу жизнь сына"

Фото: соцсети

Адвокат Наталья Карагодина отметила, что, вероятно, случаем Алтынбаевой должны заинтересоваться не только следователи, но и органы опеки. Особенно в свете возбуждения уголовного дела.





Наталья Карагодина адвокат К сожалению, у нас так: либо опека не реагирует совсем, либо применяются какие-то драконовские меры... Мать, бесспорно, поставила под угрозу жизнь своего сына.

В свою очередь, представитель компании "Автодети" Сергей Керженцев считает такое поведение матери безответственным. По его мнению, сажая ребенка за руль, женщина подвергает опасности не только себя и его, но и других участников движения.





Сергей Керженцев представитель компании "Автодети" На дороге могут возникнуть такие ситуации, когда и взрослый не способен справиться, а мы говорим про ребенка. Это угроза жизни и для остальных людей.

Также Керженцев напомнил, что по правилам ребенок на переднем пассажирском сидении обязан перевозиться в детском удерживающем устройстве до 12 лет, на заднем – до семи лет.



Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева