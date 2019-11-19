Пустившая маленького сына за руль мама объяснила поступок недостаточно жесткими законами

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева выложила в интернет ролик, где ее маленький сын ведет машину на скорости 130 километров в час. Видео вызвало бурную реакцию не только у пользователей соцсетей, но также заинтересовало правоохранителей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении женщины по двум статьям. Разбираемся в случившемся и рассказываем, как сама мать объясняет свое поведение.
"Злостная нарушительница ПДД"
16 ноября жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева выложила на своей странице в соцсети ролик, где ее шестилетний сын сидит за рулем машины, движущейся со скоростью 130 километров в час. После того как видео распространили СМИ, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить все данные по ситуации.
19 ноября в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом Москве 24 рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Также Шептицкий добавил, что в ближайшее время женщину планируется допросить. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего. При этом само дело находится на контроле центрального аппарата СК.
Кроме того, ранее в МВД по Татарстану сообщили, что уже оштрафовали Алтынбаеву на 35 тысяч рублей. По данным ведомства, женщина не первый раз попадает в поле зрение правоохранителей.
В разговоре с полицейскими Алтынбаева пояснила, что хотела научить своего среднего сына управлять автомобилем, при этом "осознавая, что нарушает" ПДД.
"Ничего плохого в этом не вижу"
За несколько дней только на странице Алтынбаевой видео с ребенком за рулем посмотрели уже более 300 тысяч человек. Такое поведение многодетной матери многих возмутило, при этом сама Агина ничего предосудительного в своем поступке не видит. Также в диалоге с Москвой 24 женщина сообщила, что практикует подобные "уроки" со всеми своими детьми.
К слову сказать, у Алтыбаевой четверо мальчиков. "Мужа у меня нет, так что то, что отец бы дал детям, я даю. Он отказался от детей", – рассказала женщина.
Агина подтверждает, что уже не первый раз судьбой ее сыновей интересуются полицейские.
Ранее Алтынбаева получала штраф в размере 5,3 тысячи рублей за езду с младенцем на руках. Тогда женщина объясняла свой поступок тем, что ребенку лучше быть рядом с любимой мамой, чем в детском кресле.
"Это лучше, чем они будут курить"
В разговоре с Москвой 24 Алтынбаева заявила, что подобными роликами она якобы хочет привлечь внимание к недостаточно жесткому наказанию родителей за такие выходки. По словам женщины, детей за руль сажают многие, и люди чувствуют свою безнаказанность. При этом многодетная мать считает, что своих мальчиков она опасности не подвергает.
Также женщина утверждает, что на видео видно, насколько уверенно ведет машину ее сын и как прямо держит руль.
Она признается, что считает за счастье, если ее останавливают сотрудники ДПС и "что-нибудь выписывают". Ради такого общения она даже "готова совершать правонарушения", но при этом "отвечать за свои деяния по закону".
После привлечения внимания СМИ женщина охотно делится на своей странице в соцсети всеми публикациями в интернете о себе и своих детях. В диалоге с Москвой 24 она рассказала, что ее телефон разрывается от сообщений недовольных и каждую минуту она "получает по 200 сообщений" от хейтеров, которые пишут со всей страны.
Тем не менее оптимизм Агины не разделяют ни автоэксперты, ни юристы, с которыми Москва 24 пообщалась.
"Поставила под угрозу жизнь сына"
Адвокат Наталья Карагодина отметила, что, вероятно, случаем Алтынбаевой должны заинтересоваться не только следователи, но и органы опеки. Особенно в свете возбуждения уголовного дела.
В свою очередь, представитель компании "Автодети" Сергей Керженцев считает такое поведение матери безответственным. По его мнению, сажая ребенка за руль, женщина подвергает опасности не только себя и его, но и других участников движения.
Также Керженцев напомнил, что по правилам ребенок на переднем пассажирском сидении обязан перевозиться в детском удерживающем устройстве до 12 лет, на заднем – до семи лет.
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