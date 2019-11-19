Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

19 ноября, 19:15

Главная / Истории /

Пустившая маленького сына за руль мама объяснила поступок недостаточно жесткими законами

Приехали: подробности дела пустившей за руль ребенка матери из Татарстана
общество

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева выложила в интернет ролик, где ее маленький сын ведет машину на скорости 130 километров в час. Видео вызвало бурную реакцию не только у пользователей соцсетей, но также заинтересовало правоохранителей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении женщины по двум статьям. Разбираемся в случившемся и рассказываем, как сама мать объясняет свое поведение.

"Злостная нарушительница ПДД"

Фото: соцсети

16 ноября жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева выложила на своей странице в соцсети ролик, где ее шестилетний сын сидит за рулем машины, движущейся со скоростью 130 километров в час. После того как видео распространили СМИ, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить все данные по ситуации.

19 ноября в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом Москве 24 рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Возбуждено уголовное дело в отношении многодетной жительницы города Набережные Челны. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Оставление в опасности" и статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Андрей Шептицкий
старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан

Также Шептицкий добавил, что в ближайшее время женщину планируется допросить. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего. При этом само дело находится на контроле центрального аппарата СК.

Кроме того, ранее в МВД по Татарстану сообщили, что уже оштрафовали Алтынбаеву на 35 тысяч рублей. По данным ведомства, женщина не первый раз попадает в поле зрение правоохранителей.

Девушка является злостной нарушительницей правил дорожного движения. За последние два года она 31 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. 11 апреля 2019 года автоледи управляла транспортным средством с трехмесячным ребенком на руках.
пресс-служба МВД по Республике Татарстан

В разговоре с полицейскими Алтынбаева пояснила, что хотела научить своего среднего сына управлять автомобилем, при этом "осознавая, что нарушает" ПДД.

"Ничего плохого в этом не вижу"

Фото: соцсети

За несколько дней только на странице Алтынбаевой видео с ребенком за рулем посмотрели уже более 300 тысяч человек. Такое поведение многодетной матери многих возмутило, при этом сама Агина ничего предосудительного в своем поступке не видит. Также в диалоге с Москвой 24 женщина сообщила, что практикует подобные "уроки" со всеми своими детьми.

Я ничего плохого в этом не вижу и буду продолжать их тренировать.
Агина Алтынбаева

К слову сказать, у Алтыбаевой четверо мальчиков. "Мужа у меня нет, так что то, что отец бы дал детям, я даю. Он отказался от детей", – рассказала женщина.

Агина подтверждает, что уже не первый раз судьбой ее сыновей интересуются полицейские.

Они меня уже в лицо знают, протокол не первый раз составляют. И я не первый раз выкладываю видеоролики, где мои дети за рулем.
Агина Алтынбаева

Ранее Алтынбаева получала штраф в размере 5,3 тысячи рублей за езду с младенцем на руках. Тогда женщина объясняла свой поступок тем, что ребенку лучше быть рядом с любимой мамой, чем в детском кресле.

"Это лучше, чем они будут курить"

Фото: соцсети

В разговоре с Москвой 24 Алтынбаева заявила, что подобными роликами она якобы хочет привлечь внимание к недостаточно жесткому наказанию родителей за такие выходки. По словам женщины, детей за руль сажают многие, и люди чувствуют свою безнаказанность. При этом многодетная мать считает, что своих мальчиков она опасности не подвергает.

Ездят они очень хорошо и им это нравится. Мои дети знают правила ПДД, этому мы их учим с ранних лет. Это лучше, чем они будут курить или пить.
Агина Алтынбаева

Также женщина утверждает, что на видео видно, насколько уверенно ведет машину ее сын и как прямо держит руль.

Она признается, что считает за счастье, если ее останавливают сотрудники ДПС и "что-нибудь выписывают". Ради такого общения она даже "готова совершать правонарушения", но при этом "отвечать за свои деяния по закону".

После привлечения внимания СМИ женщина охотно делится на своей странице в соцсети всеми публикациями в интернете о себе и своих детях. В диалоге с Москвой 24 она рассказала, что ее телефон разрывается от сообщений недовольных и каждую минуту она "получает по 200 сообщений" от хейтеров, которые пишут со всей страны.

Мне все равно на них. Я знаю, что я хорошая мама, и ничего плохого в этом видео не вижу.
Агина Алтынбаева

Тем не менее оптимизм Агины не разделяют ни автоэксперты, ни юристы, с которыми Москва 24 пообщалась.

"Поставила под угрозу жизнь сына"

Фото: соцсети

Адвокат Наталья Карагодина отметила, что, вероятно, случаем Алтынбаевой должны заинтересоваться не только следователи, но и органы опеки. Особенно в свете возбуждения уголовного дела.

К сожалению, у нас так: либо опека не реагирует совсем, либо применяются какие-то драконовские меры... Мать, бесспорно, поставила под угрозу жизнь своего сына.
Наталья Карагодина
адвокат

В свою очередь, представитель компании "Автодети" Сергей Керженцев считает такое поведение матери безответственным. По его мнению, сажая ребенка за руль, женщина подвергает опасности не только себя и его, но и других участников движения.

На дороге могут возникнуть такие ситуации, когда и взрослый не способен справиться, а мы говорим про ребенка. Это угроза жизни и для остальных людей.
Сергей Керженцев
представитель компании "Автодети"

Также Керженцев напомнил, что по правилам ребенок на переднем пассажирском сидении обязан перевозиться в детском удерживающем устройстве до 12 лет, на заднем – до семи лет.

Читайте также


Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать