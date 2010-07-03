СК возбудил дело против жительницы Татарстана, пустившей за руль ребенка

14:49
Фото: соцсети
Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении жительницы Татарстана, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Оставление в опасности" и статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.
В ближайшее время подозреваемую допросят. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее многодетная мать Агина Алтынбаева выложила на своей странице социальной сети "ВКонтакте" ролик, на котором ее сын ведет автомобиль на скорости 130 километров в час. Пользователи раскритиковали женщину за ее действия и пригрозили подать заявления в прокуратуру. Женщина рассказала, что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.
Между тем представитель компании "Автодети" Сергей Керженцев посчитал такое поведение матери безответственным. По его мнению, сажая ребенка за руль, она подвергает опасности не только себя и его, но и других участников движения.
Агина Алтынбаева уже получала штраф в размере 5,3 тысячи рублей за езду с младенцем на руках. Тогда женщина объясняла свой поступок тем, что ребенку лучше быть рядом с любимой мамой, чем в детском кресле.
Ранее в России предложили ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения при нахождении в автомобиле несовершеннолетнего. По мнению правительства, наличие детей в машине при виновности в ДТП должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Сейчас этот вопрос прорабатывают Минюст и МВД.
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