Бастрыкин поручил проверить данные СМИ об управлявшем машиной в Татарстане ребенке

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о ребенке, который управлял автомобилем на большой скорости в Татарстане. Об этом говорится на сайте СК.

Как уточняется, в эфире программы на федеральном канале освещалась ситуация в Татарстане, где многодетная мать из Набережных Челнов посадила за руль шестилетнего сына.

"Все факты нарушения прав граждан, озвученные средствами массовой информации, председатель СК России поручил досконально проверить региональным следственным управлениям, на территории которых это произошло, и принять решения в рамках компетенции следственных органов Следственного комитета", – говорится в сообщении.

Региональное следственное управление сообщило, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Накануне многодетная мать Агина Алтынбаева выложила на своей странице социальной сети "ВКонтакте" ролик, на котором ее сын ведет автомобиль на скорости 130 километров в час. Пользователи раскритиковали женщину за ее действия и пригрозили подать заявления в прокуратуру. Женщина рассказала, что сажает мальчика за руль давно и не опасается санкций.

Между тем представитель компании "Автодети" Сергей Керженцев считает такое поведение матери безответственным. По его мнению, сажая ребенка за руль, она подвергает опасности не только себя и его, но и других участников движения.

Ранее Агина Алтынбаева уже получала штраф в размере 5,3 тысячи рублей за езду с младенцем на руках. Тогда женщина объясняла свой поступок тем, что ребенку лучше быть рядом с любимой мамой, чем в детском кресле.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения при нахождении в автомобиле несовершеннолетнего. По мнению правительства, наличие детей в машине при виновности в ДТП должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Сейчас этот вопрос прорабатывают Минюст и МВД.

